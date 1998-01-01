Ушел из жизни актер фильма «Лето» Владимир Дыховичный

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Причины смерти артиста пока не уточняются.

Фото: Facebook @Владимир Дыховичный

Актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался на 31-м году жизни. О его смерти сообщила во вторник, 1 января, вдова режиссера Ольга Дыховичная.

— RIP, — написала она в Facebook, выложив фотографию Владимира.

Причины смерти не уточняются.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, окончил ВГИК (мастерская народного артиста РФ Сергея Соловьева). Стал известен своими ролями в фильмах «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, сериале «Бессонница» и других.

Ранее Пятый канал публиковал список знаменитостей, ушедших в 2018 году.

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