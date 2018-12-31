Тимати сделал предложение Анастасии Решетовой в столице романтики

Известный рэпер Тимати и его подруга, модель Анастасия Решетова встретили Новый год во французской столице, где, по всей вероятности, он сделал ей предложение руки и сердца. Видеоролик, на котором пара танцует под лирическую песню на фоне Эйфелевой башни, они оба разместили у себя в Instagram.

— Не собираюсь ничего подытоживать, пусть результаты говорят сами за себя. Впереди непростой, но, уверен, что очень интересный год. С ним вас и поздравляю. Спасибо всем, кто его провел со мной в ленте. Говорят, смена пейзажей обычно идет на пользу. Вот, воспользуюсь советом. Отключаю телефон. Увидимся в новом, — написал Тимати.

А счастливая Решетова подписала: «С новым счастьем вас и нас!».

Однако, «СтарХит» предполагает, что эта поездка в один из самых романтических городов мира стала не просто новогодним отдыхом. Вероятно 35-летний Тимати сделал 22-летней девушке предложение руки и сердца.

Однако отношения влюбленных не всегда были безоблачны. В конце июня появилась информация о том, что они расстались. Тогда они удалили все совместные фотографии и синхронно отписались друг от друга в Instagram. Однако уже после этого папарацци заставали Тимати и Решетову вместе на прогулках и в московских ресторанах. Кроме этого, в профиле модели появлялся снимок у личного самолета рэпера.

Затем стали распространяться слухи, что Решетова беременна от рэпера, однако это не подтвердилось. Тем не менее, в одной из телепередач она призналась, что в случае чего назовет сына Артемом или Тимуром.

Анастасия Решетова родилась в Москве. Сейчас ей 22 года. В 2014 году, когда ей было 18 лет, она приняла участие в конкурсе Мисс Россия — 2014, завоевав титул первой вице-мисс. Два года назад она открыла клинику красоты, а через год выпустила свою книгу «Сегодня я проснулась другой». Также Анастасия имеет собственный бренд одежды.