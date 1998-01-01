Кандидат-комик Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике

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Популярный шоумэн и актер Владимир Зеленский объявил об участии в президентский выборах Украины и пригласил всех желающих в свою команду.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @zelenskiy95

Украинский шоумен, актер и режиссер Владимир Зеленский знакомый зрителям прежде всего по шоу «Вечерний квартал», выходящем на украинском ТВ, объявил об участии в выборах президента Украины, сообщает пишет ФАН.

Зеленский сообщил об этом зрителям в новогоднюю ночь. Кроме того, артист записал обращение, в котором пригласил неравнодушных к судьбе страны стать участниками своей команды, и выложил его на своей страничке в Facebook. Главным критерием для своих будущих партнеров шоумен назвал отсутствие какого бы то ни было политического опыта.

 — Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важен твой пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно — ты никогда не был в политике и пока что это самое главное. Жду тебя здесь. Я иду, пошли со мной, сделаем это вместе, — говорит Зеленский.

Артист уверен, что он с будущими своими соратниками в силах изменить Украину. Выборы президента страны назначены на 31 марта 2019 года.

Мировая политика знает примеры, когда лидером страны становился актер. Так, 40-м президентом США стал Рональд Рейган. При котором между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан Договор о размещении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), фактически положивший конец гонке вооружений.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Владимир Зеленский заявил о том, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения.

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