Китайцы массово едут на отдых в Крым

Власти полуострова Крым сообщили об увеличении турпотока из Китая. В 2018 году его посетили четыре тысячи граждан из Поднебесной.

—Если в 2017 году китайских туристов было 1,7 тысячи человек, то в этом году количество китайских туристов превысило четыре тысячи человек, — заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

В 2018 году полуостров Крым посетили семь миллионов туристов. Это стало рекордным показателем со времени распада СССР, сообщает URA.RU.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Крыму открылся первый участок трассы «Таврида».