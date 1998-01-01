Кардашьян и Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери

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На свет малыш должен появиться в начале мая 2019 года.

Фото: Instagram @kimkardashian

Поклонники 38-летней американской фотомодели Ким Кардашьян и 41-летнего рэп-исполнителя Канье Уэста радуются неожиданному известию. Звездная пара вновь ждет ребенка. Его вынашивает суррогатная мать, имя которой не разглашается.

Уже стало известно, что четвертым наследником в семействе Кардашьян-Уэст станет мальчик. Появление малыша на свет супруги ожидают в начале мая 2019 года.

У Ким и Канье уже есть трое детей — пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и почти годовалая малышка Чикаго Ноэль Уэст. Кстати, младшая дочь звездных родителей также родилась от суррогатной матери.

Ким Кардашьян всегда мечтала иметь четверых детей. Модель признавалась, что прибегнуть к суррогатному материнству ее вынуждают проблемы со здоровьем, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал, что младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников.

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