Кардашьян и Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери

Поклонники 38-летней американской фотомодели Ким Кардашьян и 41-летнего рэп-исполнителя Канье Уэста радуются неожиданному известию. Звездная пара вновь ждет ребенка. Его вынашивает суррогатная мать, имя которой не разглашается.

Уже стало известно, что четвертым наследником в семействе Кардашьян-Уэст станет мальчик. Появление малыша на свет супруги ожидают в начале мая 2019 года.

У Ким и Канье уже есть трое детей — пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и почти годовалая малышка Чикаго Ноэль Уэст. Кстати, младшая дочь звездных родителей также родилась от суррогатной матери.

Ким Кардашьян всегда мечтала иметь четверых детей. Модель признавалась, что прибегнуть к суррогатному материнству ее вынуждают проблемы со здоровьем, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал сообщал, что младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников.