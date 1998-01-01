«Грудь как у мальчика»: младшая Кардашьян в бикини разочаровала поклонников

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Кендалл Дженнер выложила в Instagram фото, где позирует в купальнике зимой.

Фото: Instagram @kendalljenner

Младшая сестра Ким Кардашьян супермодель Кендалл Дженнер выложила в социальной сети фотографию, на которой позирует в бикини. Пикантность этим кадрам придает то, что происходит это зимой в минусовую температуру. Из теплых вещей на красотке только шапка, а в руках чашка с горячим напитком.

Instagram @kendalljennerInstagram @kendalljenner. Instagram @kendalljenner

— Чертовски холодно, — подписала Кендалл это фото.

Фанаты оставили под постом модели сотни комментариев с опасениями, что Дженнер может простудиться в таком виде.

— Кендалл, пожалуйста, зайди, прежде чем простудишься или замерзнешь. Люблю тебя.

— Только настоящая модель может это сделать!!! Кендалл не жертва моды, она настоящая топ-модель, — написали восхищенные подписчики.

Однако нашлись и те, кого образ Кендалл Дженнер разочаровал. Подписчики заметили, что у девушки исчезли пышные формы.

— Грудь как у восьмилетнего мальчика.

— Эй, а грудь-то где, — написали подписчики.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон скатились с горки в откровенных нарядах.

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