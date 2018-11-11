Супруга Николая Дроздова сообщила о госпитализации телеведущего в Москве

Ученый и телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одно из медучреждений Москвы с переломом. Травмы Николай Николаевич получил вечером в среду, 2 декабря.

Как сообщила супруга журналиста Татьяна Дроздова, Николай Николаевич повредил ключицу во время выполнения спортивных упражнений.

— Ключица немножко переломана. Во время зарядки потерял как-то равновесие и упал, — рассказала женщина.

К счастью, первичное обследование не выявило серьезных травм — скорее всего, знаменитому телеведущему не потребуется серьезное вмешательство врачей.

— Пока врачи ничего особенно не говорят, пока только рентген сделали. Но я говорю — небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Только зафиксировать на подвязки, — поделилась Татьяна Дроздова информацией.

По словам Татьяны Петровны, в целом Николай Дроздов чувствует себя хорошо. Беспокоят его только болезненные ощущения в местах ушибов и перелома.