«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси
Актер заявил, что больше всего переживал из-за усталости супруги.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru
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Бондаренко заявил о переходе дочери на смесь спустя месяц грудного вскармливания
Актер Станислав Бондаренко рассказал, что спустя месяц грудного вскармливания они с женой Аурелией Алехиной перевели дочь на смесь. Об этом актер и модель рассказали в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».
По словам Бондаренко, ему было тяжело смотреть, как супруга по ночам тратит много времени на сцеживание и кормление ребенка.
«Я смотрю, когда мучается моя жена, которая сцеживается, грубо говоря, по часу ночью, и потом еще где-то около тридцати минут кормит ребенка», — сказал актер.
Он добавил, что переживал прежде всего из-за того, что Аурелия практически не высыпалась. При этом Бондаренко отметил, что спокойно относится к искусственному вскармливанию.
«В искусственном питании очень много витаминов, которые способствуют росту и поддержанию ребенка», — сказал он.
Аурелия Алехина, в свою очередь, отметила, что старалась кормить дочь грудью максимально долго, насколько это было возможно.
«Есть просто женщины молочные, которые могут выкормить двоих-троих. <…> Я старалась максимально», — сказала модель.
Бондаренко добавил, что переход на смесь дал семье больше свободы: теперь супруги могут ненадолго уехать или вместе выйти на мероприятие.
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