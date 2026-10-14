«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 53 0

Актер заявил, что больше всего переживал из-за усталости супруги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Бондаренко заявил о переходе дочери на смесь спустя месяц грудного вскармливания

Актер Станислав Бондаренко рассказал, что спустя месяц грудного вскармливания они с женой Аурелией Алехиной перевели дочь на смесь. Об этом актер и модель рассказали в беседе с 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

По словам Бондаренко, ему было тяжело смотреть, как супруга по ночам тратит много времени на сцеживание и кормление ребенка.

«Я смотрю, когда мучается моя жена, которая сцеживается, грубо говоря, по часу ночью, и потом еще где-то около тридцати минут кормит ребенка», — сказал актер.

Он добавил, что переживал прежде всего из-за того, что Аурелия практически не высыпалась. При этом Бондаренко отметил, что спокойно относится к искусственному вскармливанию.

«В искусственном питании очень много витаминов, которые способствуют росту и поддержанию ребенка», — сказал он.

Аурелия Алехина, в свою очередь, отметила, что старалась кормить дочь грудью максимально долго, насколько это было возможно.

«Есть просто женщины молочные, которые могут выкормить двоих-троих. <…> Я старалась максимально», — сказала модель.

Бондаренко добавил, что переход на смесь дал семье больше свободы: теперь супруги могут ненадолго уехать или вместе выйти на мероприятие.

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