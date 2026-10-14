Нелепая случайность? Стала известна причина госпитализации P. Diddy

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 32 0

Рэпер — частый гость больницы.

Какая причина госпитализации P. Diddy из тюрьмы

Фото: © Getty Images/Shareif Ziyadat / Contributor

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Page Six: причиной госпитализации P. Diddy стал удар о кровать

Рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил травму головы, ударившись о двухъярусную кровать в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси. После этого музыканта срочно доставили в медицинское учреждение, сообщает Page Six со ссылкой на источник.

О вывозе артиста из тюрьмы для оказания неотложной помощи стало известно ранее. По словам собеседников портала в исправительном учреждении, скорую вызвали в ночь на 10 октября.

Вскоре Комбс вернулся в Форт-Дикс. Он находился в сознании и мог разговаривать. Другие подробности его состояния не приводятся.

Это не первое обращение Комбса за медицинской помощью во время заключения. В феврале 2025 года его доставили из Федерального центра административного содержания под стражей в больницу Бруклина из-за сильной боли в колене. Тогда музыканту назначили МРТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько бывших заключенных, находившихся с Шоном Комбсом в одном блоке, рассказали об условиях его содержания.

Музыкант платит другим заключенным за приготовление еды, уборку, стирку и другие услуги. Также утверждается, что ему делают массаж.

У Комбса есть запрещенные мобильные телефоны, доступ к социальным сетям и фотографиям, а также модифицированный планшет для просмотра фильмов и документальных программ. Кроме того, один из заключенных утверждает, что пил с музыкантом виски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Нелепая случайность? Стала известна причина госпитализации P. Diddy

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