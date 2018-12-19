Видео: Экс-участник группы Queen посвятил новую песню космическому зонду

Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй представил клип на новую песню New Horizons. Сингл музыкант посвятил одноименному космическому зонду NASA, недавно завершившему свою 12-летнюю миссию.

По словам самого Брайана, этот трек объединяет две самых важных стороны его жизни — музыку и астрономию. Мэй признается, что работа над этой идеей была для него «захватывающим испытанием».

Текст новой песни, рассказал автор, восхваляет человеческое любопытство и упорство в достижении цели — во время своей миссии, завершившейся 1 января 2019 года, автоматическая межпланетная станция New Horizons достигла одного из объектов Солнечной системы, наиболее удаленных от Земли.

Интерес к космосу не угасает и у россиян — недавно жители нескольких городов РФ практически одновременно опубликовали снимки некоего небесного тела. По мнению авторов фотографий, это может быть смертоносная планета Нибиру.