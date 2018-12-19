Видео: Экс-участник группы Queen посвятил новую песню космическому зонду

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Гитарист Брайан Мэй написал трек об автоматизированной космической станции New Horizons.

Фото, видео: YouTube @Queen Official

Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй представил клип на новую песню New Horizons. Сингл музыкант посвятил одноименному космическому зонду NASA, недавно завершившему свою 12-летнюю миссию.

По словам самого Брайана, этот трек объединяет две самых важных стороны его жизни — музыку и астрономию. Мэй признается, что работа над этой идеей была для него «захватывающим испытанием».

Текст новой песни, рассказал автор, восхваляет человеческое любопытство и упорство в достижении цели — во время своей миссии, завершившейся 1 января 2019 года, автоматическая межпланетная станция New Horizons достигла одного из объектов Солнечной системы, наиболее удаленных от Земли.

Интерес к космосу не угасает и у россиян — недавно жители нескольких городов РФ практически одновременно опубликовали снимки некоего небесного тела. По мнению авторов фотографий, это может быть смертоносная планета Нибиру.

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