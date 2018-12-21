Россияне массово публикуют фотографии планеты-убийцы Нибиру

Жители разных российских городов словно сговорились и опубликовали в Instagram фотографии планеты Нибуру, которая должна уничтожить Землю.

Вот например, хабаровчанин выложил снимок восхода, где около Солнца видно странное пятно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Vanger (@dima.vanger) 23 Дек 2018 в 4:22 PST

— Заметили справа от солнца некий объект, и тут в голове тут же всплывает вопрос — Что Это Такое??? Неужели это не фейк, а действительно та самая 12-я планета солнечной системы — Нибиру? — задается вопросом автор.

Другое фото было сделано во Владимире. На нем видно такое же пятно в зимнем небе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana (@dortany) 24 Дек 2018 в 11:25 PST

— Данное фото мне прислал брат, снято во Владимире, — поясняет пользовательница.

Еще один снимок таинственной Нибиру была сделана на морском берегу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stif King (@stif_king) 21 Дек 2018 в 11:50 PST

— Хотел сфоткать море, но в итоге не только сфоткал море, но и в кадр попала планета Нибиру. Я сам не верил в то, что пишут в интернете про эту планету, пока сам не увидел своими глазами, — пишет Stif King.

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