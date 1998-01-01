Известная артистка балета Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков своими новогодними репортажами. В этот раз балерина рассказала о своих ощущениях из деревянной купели со льдом, пишет URA.RU.

Видео опубликовано в Instagram Анастасии 2 января 2019 года.

Instagram @volochkova_art

В своем видеообращении Волочкова показывает большие куски льда, которые плавают в купели, и рассказывает о том, насколько пребывание в ледяной купели полезно.

По мнению пользователей сети, Анастасия переместилась в купель из парной, откуда она делала предыдущий новогодний репортаж. Комментаторов, как и в ранее опубликованном видео, неприятно удивил заплетающийся язык балерины. Кое-кто из подписчиков предположил, что Анастасия находится под воздействием спиртного.

— А вы попробуйте так! А потом уже судите! — предвкушая комментарии ползователей, заявила на видео Анастасия.

Специалисты, занимающиеся банными процедурами, неоднократно отмечали, что баня и алкоголь несовместимы. Особенно опасны возлияния при таких экстремальных сменах температур, характерных для русской бани: из парной — в ледяную купель.

Ранее Пятый канал публиковал репортаж Волочковой с банным веником.