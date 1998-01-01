«Репортаж из русской бани»: Волочкова, прикрывшись веником, обратилась к подписчикам

Известная российская балерина Анастасия Волочкова провела «репортаж» из русской бани, прикрывшись одним лишь банным веником. Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram. На записи звезда балета рассказала, как проводит 1 января и поведала, что намерена продолжить празднование Нового года на Мальдивах.

— Новогодний репортаж из домашней русской бани, — подписала запись Волочкова.

После балерина спросила подписчиков, как они проводят первый день 2019 года. Но вместо ответов пользователи соцсети выразили обеспокоенность тем, что как им показалось, Волочкова пошла париться будучи под градусом.

— Разве можно пьяной ходить в баню?!

— Мне одной показалось, что Настенька синяя🙈и язык заплетается???

— Вам бы уже прекращать пить! Вы несуразные вещи какие-то делаете это человек только в пьяном бреду такое творит! Вы б чем-то полезным занялись бы для себя и своих близких!

— Не пьяная, а «под мухой».

— Надо же так напиваться, прима… позорище, — пишут в комментариях, отметив, что у звезды балета «заплетается язык».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что голая Волочкова после бани в Новый год нырнула в снег возле дома.