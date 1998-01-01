Видео: в Ростовской области частично обрушилось офисное здание

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Предварительно, несущие конструкции четырехэтажного здания не выдержали перепланировки.

Фото, видео: ВКонтакте @podsnovoch

В городе Новочеркасск Ростовской области в четверг, 3 января, рухнула левая часть четырехэтажного здания. По предварительной информации, несущие конструкции не выдержали перепланировки.

Известно, что в помещениях дома располагается боулинг-клуб. В результате ЧП никто не пострадал. Посетителей успели эвакуировать.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС России, все произошло около 18.50 на Буденновской улице. Обрушилась та часть, которая сдавалась в аренду. Вторая — не эксплуатировалась. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров.

Причины произошедшего установят специалисты.

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