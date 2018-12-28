Неудачные наряды Меган Маркл могут быть заговором стилистов

Вызывающие туалеты супруги принца Гарри Меган Маркл на королевских приемах могут быть не чем иным, как сговором стилистов герцогинь Сассекской и Кембриджской, сообщает «МК».

Смелые и неуместные наряды Маркл в 2018 году являются частью взаимовыгодного соглашения, которое заключено между стилисткой Кейт Миддлтон Наташей Арчер ее коллегой в семье принца Гарри Джессикой Мэлруни. Речь идет о так называемом «соглашении Дианы», которое в 1980-1990-х годах существовало между стилистами принцессы Дианы и ее невестки Сары Фергуюссон. Смысл негласного договора сводится к вызывающим нарядам с одной стороны и сдержанной классике с другой.

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