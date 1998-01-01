Звезда фильма «Движение вверх» обратилась к медикам с жалобами на сердце

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Медики предложили госпитализацию, но Александра Ревенко, которая исполнила роль супруги главного героя фильма, отказалась.

Фото: Instagram @alexahdra

Актриса Александра Ревенко в пятницу, 4 января, обратилась в столичную больницу с жалобами на сердце. 27-летнюю девушку полностью обследовали и предложили госпитализироваться.

Как стало известно Пятому каналу, после осмотра Ревенко выслушала рекомендации врачей, но от госпитализации отказалась.

Александра Ревенко наиболее известна многим россиянам по двум нашумевшим картинам — «Движение вверх», где она исполнила роль жены главного героя олимпийского чемпиона по баскетболу Александра Белова, и сериалу «Звоните Ди Каприо», где ей досталась роль Полины, девушки одного из героев.

Ранее Пятый канал рассказывал, что актриса Мария Кожевникова оказалась под капельницей за несколько часов до Нового 2019 года.

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