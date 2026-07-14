Гневное лето: почему жаркая погода портит настроение людей

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 9 0

В знойные дни статистика фиксирует рост случаев дорожных конфликтов, насилия и обращений в отделения неотложной помощи.

Почему в жаркую погоду портится настроение людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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The Guardian: жаркая погода портит настроение людей

Высокая температура воздуха оказывает комплексное негативное влияние на человеческий организм, провоцируя вспышки агрессии и раздражительности. Об этом сообщило The Guardian.

Клинический психолог Сьюзан Алберс отметила, что в знойные дни статистика фиксирует рост случаев дорожных конфликтов, насилия и обращений в отделения неотложной помощи из-за проблем с ментальным здоровьем.

При экстремальном тепле тело начинает работать на пределе возможностей, чтобы поддерживать внутреннюю температуру в безопасном диапазоне. Это приводит к расширению сосудов и учащению сердцебиения, что мозг может ошибочно интерпретировать как признаки эмоционального стресса или гнева.

Дополнительными факторами становятся обезвоживание и нарушение сна, которые снижают способность контролировать эмоции.

Психолог Крейг Савчук пояснил, что реакция организма на жару — потливость и учащенный пульс — часто совпадает с физическими проявлениями сильного раздражения. В результате человек может отреагировать на мелкое замечание вспышкой ярости, которую в прохладную погоду легко бы проигнорировал.

К группе риска относятся дети, пожилые люди, беременные женщины и те, кто принимает определенные медикаменты, например, антидепрессанты, затрудняющие терморегуляцию.

Специалисты советуют в опасные часы с 10:00 до 18:00 оставаться в кондиционированных помещениях, пить больше воды и использовать охлаждающие компрессы.

Если вы чувствуете, что «закипаете» эмоционально, эксперты рекомендуют немедленно уйти в тень или умыться холодной водой, чтобы перезагрузить нервную систему.

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