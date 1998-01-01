Площадь пожара в строящемся тоннеле метро Москвы составляет 100 квадратных метров

, 19:23 Срочная новость 147

По предварительной информации, существует угроза взрыва, так как на месте стройки могут находиться ацетиленовые баллоны.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Экстренные службы в пятницу, 4 января, прибыли в Восточный округ столицы на сообщение о возгорании в тоннеле строящегося метров в районе Кожухово.

Как сообщает источник Пятого канала, площадь пожара составляет не менее ста квадратных метров. По официальной информации МЧС пока пять квадратов.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительно, на месте происшествия существует угроза взрыва, так как в тоннеле могут находиться ацетиленовые баллоны. Кроме того, как сообщил источник, из вентиляционных отверстий валит черный густой дым, который направляется в сторону жилых домов. Происходит загорание кабелей и строительных материалов, добавил источник.

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