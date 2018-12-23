Пророчество Айзека Азимова о Третьей мировой войне может сбыться уже в 2019 году

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Американский писатель-фантаст обладал даром предвидения. Многое предсказанное им сбылось, поэтому особенно пугает его пророчество о том, где и когда начнется Третья мировая война.

Фото: Пятый канал

Автор около 500 книг, писатель Айзек Азимов, включенный, наряду с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном в «Большую тройку» писателей-фантастов англо-американской традиции в своих работах сделал множество предсказаний.

К таким можно отнести, например, появление роботов, плоских телевизоров, спутниковую видеосвязи, 3D-изображений, смартфонов, мультиварок, пищевых полуфабрикатов и многого из того, что еще 50 лет было абсолютной фантастикой, а сейчас является частью нашей повседневной жизни.

Тем страшнее видится предсказание Азимова, сделанное 30 лет назад, о том, что Третья мировая война начнется в 2019 году. Писатель даже указал где именно — на Луне.

Во время написания этого предсказания никто не слышал о том, что на спутнике Земли находятся запасы изотопа Гелия-3, который может обеспечить человечество запасами энергии примерно на пять тысячелетий вперед.

Гипотетически, во время термоядерного синтеза, при вступлении одной тонны Гелия-3 в реакцию с 0,67 тонны тяжелого водорода (дейтерия) высвобождается такое же количество энергии, которое получается при сжигании 15 миллионов тон нефти.

О своих приоритетах в разработке лунных недр уже заявили Россия, Китай, США и Япония. И аналитиков, несмотря на подписанную международную программу о совместном освоении Луны, пугает опасность предсказания Азимова относительно третьего мирового военного конфликта, с учетом политической напряженности, возникшей в минувшем 2018 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Российской академии наук одобрили строительство базы на Луне.

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