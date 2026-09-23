«Я помогу ей»: принц Гарри хочет устроить Меган Маркл на работу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 657 0

В США финансовые дела герцогов Сассекских складывались плохо. Они вернулись в Великобританию.

Чем сейчас занимаются принц Гарри и Меган Маркл в Британии

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Mandatory: Меган Маркл предложили вести шоу на британском радио

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может получить новую возможность для работы в Великобритании после предложения стать ведущей программы на Magic Radio. Об этом сообщило Mandatory.

Идею озвучила ведущая радиостанции Габи Рослин во время разговора с принцем Гарри на церемонии награждения британской благотворительной организации WellChild Awards, где они оба выступали в качестве послов.

Рослин спросила Гарри, хотел бы он сам вести шоу на Magic Radio. Затем она предположила, что подобная программа могла бы подойти Меган Маркл. По словам ведущей, герцогиня любит эту радиостанцию.

«Она действительно любит Magic. Это правда», — ответил Гарри.

Когда Рослин поинтересовалась, какое именно шоу Меган могла бы вести, принц признался, что они пока не обсуждали такую возможность.

«Мы об этом не говорили, но я помогу ей в этом», — сказал он.

Разговор состоялся на фоне возвращения герцога и герцогини Сассекских в Великобританию. После переезда Гарри продолжил участвовать в публичных мероприятиях, включая церемонию WellChild Awards, где он говорил о трудностях семей, воспитывающих тяжелобольных детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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