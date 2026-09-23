Станет паломником: Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр»
Перед началом съемок создатели проекта проведут театральные события по мотивам произведения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр»
Актер Юра Борисов исполнит центральную роль в будущей киноадаптации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом сообщил продюсер проекта Сергей Катышев. Об этом пишет ТАСС.
«Юра Борисов сыграет Лавра в экранизации по одноименному роману Евгения Водолазкина», — сказал Катышев.
Перед началом съемок, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, создатели проекта проведут театральные события по мотивам произведения. Первая публичная читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре, а вторая — 9 ноября на Новой сцене Большого театра.
В московской версии постановки Юра Борисов и Евгений Водолазкин выступят вместе с DYP Orchestra под управлением заслуженного артиста России Петра Дранги и Государственным академическим русским хором имени А. В. Свешникова.
Сценическая версия объединит литературу, музыку и видеоряд. Представленные материалы станут частью подготовки к созданию фильма и должны сформировать эмоциональную основу будущей картины.
Роман «Лавр» Евгения Водолазкина впервые был опубликован в 2012 году. Произведение получило премии «Большая книга» и «Ясная Поляна».
Главный герой романа — Арсений, средневековый травник и целитель, выросший у деда‑знахаря. После того как его возлюбленная Устина умирает при родах, Арсений решает искупить вину и прожить жизнь так, чтобы спасти ее душу.
Ради этого он проходит разные пути: становится странствующим лекарем, юродивым, паломником (в том числе совершает путь в Иерусалим), затем принимает монашество и в конце концов схиму, взяв имя Лавр.
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