Станет паломником: Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр»

Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр»

Актер Юра Борисов исполнит центральную роль в будущей киноадаптации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом сообщил продюсер проекта Сергей Катышев. Об этом пишет ТАСС.

«Юра Борисов сыграет Лавра в экранизации по одноименному роману Евгения Водолазкина», — сказал Катышев.

Перед началом съемок, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, создатели проекта проведут театральные события по мотивам произведения. Первая публичная читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре, а вторая — 9 ноября на Новой сцене Большого театра.

В московской версии постановки Юра Борисов и Евгений Водолазкин выступят вместе с DYP Orchestra под управлением заслуженного артиста России Петра Дранги и Государственным академическим русским хором имени А. В. Свешникова.

Сценическая версия объединит литературу, музыку и видеоряд. Представленные материалы станут частью подготовки к созданию фильма и должны сформировать эмоциональную основу будущей картины.

Роман «Лавр» Евгения Водолазкина впервые был опубликован в 2012 году. Произведение получило премии «Большая книга» и «Ясная Поляна».

Главный герой романа — Арсений, средневековый травник и целитель, выросший у деда‑знахаря. После того как его возлюбленная Устина умирает при родах, Арсений решает искупить вину и прожить жизнь так, чтобы спасти ее душу.

Ради этого он проходит разные пути: становится странствующим лекарем, юродивым, паломником (в том числе совершает путь в Иерусалим), затем принимает монашество и в конце концов схиму, взяв имя Лавр.

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