«На борту есть врач?» — пассажир умер при перелете из Москвы во Владивосток

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 43 0

Воздушное судно было вынуждено сделать экстренную посадку в аэропорту Благовещенска.

Пассажир умер на борту самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы во Владивосток

Пассажир умер на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Владивосток. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, во время полета мужчина почувствовал сильное недомогание. Ему на помощь пришли члены экипажа и медицинские работники, которые оказались в числе пассажиров.

Из-за сложившейся ситуации командир самолета принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Благовещенска.

Несмотря на попытки оказать первую помощь на борту, врачи, которые прибыли к воздушному судну после приземления, констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок родился на борту самолета в аэропорту Нового Уренгоя. У 30-летней женщины, летевшей из Красноярска, во время полета начались схватки. Первую помощь ей оказали бортпроводники. Однако малыш появился не в небе, а уже на земле в окружении врачей. Медработники, прибывшие на место, решили, что перемещать женщину поздно, поэтому мальчик родился в салоне воздушного судна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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