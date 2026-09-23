Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы во Владивосток

Пассажир умер на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Владивосток. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, во время полета мужчина почувствовал сильное недомогание. Ему на помощь пришли члены экипажа и медицинские работники, которые оказались в числе пассажиров.

Из-за сложившейся ситуации командир самолета принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Благовещенска.

Несмотря на попытки оказать первую помощь на борту, врачи, которые прибыли к воздушному судну после приземления, констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок родился на борту самолета в аэропорту Нового Уренгоя. У 30-летней женщины, летевшей из Красноярска, во время полета начались схватки. Первую помощь ей оказали бортпроводники. Однако малыш появился не в небе, а уже на земле в окружении врачей. Медработники, прибывшие на место, решили, что перемещать женщину поздно, поэтому мальчик родился в салоне воздушного судна.

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