Без золота. Молодежка РФ в полуфинале проиграла сборной США по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею уступила команде США в полуфинальном матче Молодежного чемпионата мира (МЧМ), который проходит в Канаде.

Матч выдался очень непростым. Начало встречи россияне провалили, но сумели стабилизировать игру во втором периоде, однако все-таки проиграли и теперь сразятся за бронзовые медали МЧМ. Об этом сообщает Twitter «МХЛ — Лига сильных».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе молодежной сборной США отличились Оливер Вальстрем на 15-й минуте и Александр Хмелевский на 25-й. Автором единственного гола у россиян стал Григорий Денисенко, забивший на 34-й минуте.

Ух😵 pic.twitter.com/rXPzzYvYgt

— МХЛ — Лига сильных! (@MHL_rus) 4 января 2019 г.

Соперник россиян в матче за третье место определится во втором полуфинале, где сыграют сборные Финляндии и Швейцарии. Финал и матч за «бронзу» пройдут в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как российская «молодежка» с таким же счетом выиграла у другой команды из Северной Америки — хозяйки МЧМ — сборной Канады.