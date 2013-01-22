Принц Гарри поедет в Норвегию учиться «отражать российское вторжение»

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Конкретные даты проведения маневров не сообщаются. Однако участвовать в них будут несколько тысяч морских пехотинцев.

Фото: www.globallookpress.com

Британский наследный принц Гарри намерен принять участие в маневрах, на которых будут отрабатываться действия по отражению «российского вторжения». Как сообщает Daily Mirror, официального объявления о том, что представитель британского королевского дома посетит учения не будет.

Но, поскольку Гарри — церемониальный глава Королевской морской пехоты, Герцог Сассекский, как официально звучит его титул, намерен «полностью погрузиться» в атмосферу боевых учений.

Отмечается, что сроки проведения международных учений пока неизвестны, но, предположительно, они состоятся в ближайшие несколько недель. По данным издания, в них примут участие около восьми тысяч человек, Великобритания отправит на маневры одну тысячу своих подданных.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как принц Гарри принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

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