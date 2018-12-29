В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева

, 11:49 798

Госпитализированный с ней вместе 93-летний режиссер чувствует себя удовлетворительно.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Состояние самого мастера врачи оценивают, как удовлетворительное.

— Мы постоянно на связи с больницей, о выписке можно будет говорить только после 9–10 января, когда его осмотрит главврач, — пояснили в Союзе.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Хуциев категорически отказывался госпитализироваться без своей жены, так как очень переживал за ее самочувствие. В Союзе сообщили, что Марлен Мартынович знает об ее уходе и «страрается держаться».

Марлен Хуциев — режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Послесловие», «Бесконечность» и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной «Невечерняя» о Толстом и Чехове.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:44
Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе в боулинге с многочисленными жертвами
12:26
В театре на Таганке рассказали о дате прощания с Иваном Бортником
12:05
Визит Рогозина в США отложен на неопределенный срок
11:49
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
11:33
«Стыдно и трусливо» — Гордон разнесла Самбурскую за скандал с Белогуровой
10:49
Хакеры Anonymous обнародовали новые сведения о вмешательстве Лондона в дела других стран
10:31
Кардиохирург Лео Бокерия получил травму плеча после падения
10:11
Звезда «Папиных дочек» горячо станцевала на отдыхе
9:53
Президент Эстонии назвала решенным вопрос об отмене русского языка в школах
9:36
Молодежная сборная РФ по хоккею поборется за третье место в МЧМ
9:23
«Сволочи, как вы могли»: Полина Гагарина пожурила поклонников за ее неудачное фото
9:05
«Чистый гол»: Тренер хоккейной «молодежки» РФ об отмененной шайбе в ворота США
8:44
«Так или иначе прекратится»: Украинский министр Омелян о ж/д сообщении Незалежной с РФ
8:27
Видео: Деликатное положение Саши Савельевой стало очевидным
8:11
Елена Темникова похвасталась необычным новогодним подарком от мужа
7:58
Опубликован список самых невостребованных профессий 2019 года
7:38
Звезда «Мажора» едва не стал пешеходом, отказавшись ездить на своей Toyota Celica
7:21
Дочь Диего Марадоны рассказала о состоянии легенды мирового футбола
7:03
Видео: Эксперт назвал причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске
6:46
Принц Гарри поедет в Норвегию учиться «отражать российское вторжение»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

29.12.2018

Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в тяжелом состоянии в Москве

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама