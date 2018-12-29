В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Состояние самого мастера врачи оценивают, как удовлетворительное.

— Мы постоянно на связи с больницей, о выписке можно будет говорить только после 9–10 января, когда его осмотрит главврач, — пояснили в Союзе.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Хуциев категорически отказывался госпитализироваться без своей жены, так как очень переживал за ее самочувствие. В Союзе сообщили, что Марлен Мартынович знает об ее уходе и «страрается держаться».