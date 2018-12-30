Отец пострадавшей саночницы Демченко прокомментировал состояние ее здоровья

, 18:58 Эксклюзивное интервью 25

23-летняя спортсменка дважды ударилась головой во время прохождения трассы на этапе Кубка мира.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Александр Натрускин

Трехкратный призера Олимпийских игр Альберт Демченко подтвердил, что его дочь Виктория госпитализирована после инцидента на санной трассе 5 января. Девушка ударилась головой при падении, но характер травм станет известен только после прохождения обследования.

— Сложно сказать, какие травмы она получила. Сейчас находится больнице на обследовании. Пока нет никакой информации, — сказал Демченко в беседе с Пятым каналом.

Отец и тренер спортсменки добавил, что она находится в сознании. Ранее в СМИ появилась информация, что во время первой попытки прохождения трассы ее снаряд перевернулся на большой скорости. Соревнования сразу же остановили, а молодую саночницу доставили в немецкую больницу.

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