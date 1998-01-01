Саночница Демченко пострадала при прохождения трассы на этапе Кубка мира

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Спортсмена дважды ударилась головой, когда ее снаряд перевернулся на большой скорости.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

23-летняя саночница из РФ Виктория Демченко госпитализирована после несчастного случая на тапе Кубка мира в Германии. По информации ТАСС, она дважды перевернулась и получила травму головы на первой попытке прохождения трассы в субботу 5 января. Состояние здоровья девушки и обстоятельства случившегося уточняются.

Виктория Демченко выступает за российскую сборную с 2013 года. На этапе КМ в Сочи она заняла второе место, а в эстафете чемпионата России завоевала бронзу. Ее отец — Альберт Демченко, прославленный саночник, три раза становился обладателем серебряной медали Олимпийских игр.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мария Шарапова завершила выступление на турнире WTA в Китае из-за травмы.

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