Финны — чемпионы молодежного ЧМ в Канаде

, 7:20 263

В финале турнира в Ванкувере команда Суоми переиграла американцев со счетом 3:2.

Фото, видео: globallookpress.com, Twitter @IIHFHockey

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. В финале турнира в канадском Ванкувере финны обыграли американцев со счетом 3:2 и стали пятикратными триумфаторами МЧМ.

В составе сборной Суоми голами отличились Йессе Илонен, Отто Латвала и Каапо Какко, у команды США — Александр Хмелевски и Джош Норрис.

Бронзу молодежного ЧМ завоевали российские хоккеисты, которые уверенно обыграли Швейцарию — 5:2. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной РФ Григорий Денисенко, который в семи играх набрал 9 очков (4 шайбы, 5 результативных передач).

Кроме того, игроки российской «молодежки» — защитник Александр Романов и вратарь Петр Кочетков — также признаны лучшими на своих позициях по итогам турнира.

Ранее Пятый канал рассказывал о матче за бронзу МЧМ в Канаде.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:42
«Неуправляемая проблема» — американские сенаторы об Украине
7:20
Финны — чемпионы молодежного ЧМ в Канаде
7:01
Не узнать: Солистка группы «Время и Стекло» поразила фанатов неожиданной сменой образа
6:36
Эстафета огня первых зимних игр «Дети Азии» прибыла на Курилы
6:09
Сергей Безруков объяснил путаницу с днем рождения отца и поздравил его
5:44
Российские военные впервые привезли гуманитарную помощь в Ярмук под Дамаском
5:21
«Снегурочки так и льнут»: Вновь холостой Петросян похвастал красотками в окружении
4:53
Элджей похвастал новым спорткаром за 10 миллионов рублей
4:27
Скандально известная подруга Аршавина прокомментировала его очередной развод
3:56
Российская молодежная сборная по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира
3:31
Сотрудники университета в США обвинили муравьев в образовании парниковых газов
3:07
Видео: Врачи роддома в Ингушетии рассказали, кто заклеил пластырем рот младенцу
2:41
Отец Меган Маркл угрожает своей дочери и принцу Гарри
2:07
Фото: В жилом доме в Мариуполе прогремел мощный взрыв. Есть жертвы (18+)
1:56
Видео: В московском вузе рассказали, из-за чего подрались иностранные студенты
1:31
Стало известно, почему директор NASA отложил уже согласованный визит Рогозина
1:08
Песков прокомментировал появление парфюма с изображением Путина
0:54
Стало известно, где похоронят актера Владимира Дыховичного
0:32
Видео: В МВД Ингушетии проверяют информацию о ребенке, которому в роддоме заклеили рот
0:16
«За Промокашку, его любит весь мир!»: Светлана Крючкова об Иване Бортнике

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Российская молодежная сборная по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама