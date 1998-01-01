Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. В финале турнира в канадском Ванкувере финны обыграли американцев со счетом 3:2 и стали пятикратными триумфаторами МЧМ.

В составе сборной Суоми голами отличились Йессе Илонен, Отто Латвала и Каапо Какко, у команды США — Александр Хмелевски и Джош Норрис.

Бронзу молодежного ЧМ завоевали российские хоккеисты, которые уверенно обыграли Швейцарию — 5:2. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной РФ Григорий Денисенко, который в семи играх набрал 9 очков (4 шайбы, 5 результативных передач).

Кроме того, игроки российской «молодежки» — защитник Александр Романов и вратарь Петр Кочетков — также признаны лучшими на своих позициях по итогам турнира.

Ранее Пятый канал рассказывал о матче за бронзу МЧМ в Канаде.