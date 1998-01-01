Российская молодежная сборная по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

Хоккеисты молодежной сборной России заняли третье место на чемпионата мира, который проходил в Ванкувере. Соперниками россиян за бронзовые медали стали швейцарцы. Однако им не удалось вырвать победу. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу отечественных хоккеистов.

Сообщается, что особенно отличился в матче Кирилл Слепец. Он оформил хет-трик, завив шайбу в ворота соперников на пятой, 47-й и 58-й минутах. Также по голу забили Никита Шашков — на 14-й минуте и Клим Костин — на 33-й.

Руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг заявил, что молодежная сборная России по хоккею, в которой играют спортсмены в возрасте до 20 лет, показала хорошую игру на чемпионате мира в Канаде и заслуживала принять участие в финальном матче.

— Это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли, — заявил Ротенберг.

Швейцарцам удалось забросить лишь две шайбы. Это сделали Валентин Нуссбаумер — на 25-й минуте и Янник Брюшвайлер — на 36-й. В финале чемпионата мира за третье место сразятся команды из Соединенных Штатов и Финляндии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как тренер хоккейной «молодежки» РФ Валерий Брагин высказался после поражения в полуфинале чемпионата мира в канадском Ванкувере. Россияне не смогли переиграть американцев. Игра закончилась со счетом 1:2.