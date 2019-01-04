В Соединенных Штатах назвали Украину «неуправляемой проблемой для США и Евросоюза». Об этом сообщает RT. По информации издания, так высказались американские сенаторы, которые провели встречу с представителями некоторых украинских общественных организаций.
В публикации также говорится, что лидер Незалежной Петр Порошенко «взял курс на преследование» своих политических соперников, в это же время суды в стране находятся под контролем политиков и олигархов и не являются независимыми.
Также американские сенаторы обратили внимание на рост радикальных настроений и агрессии в обществе.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Украина приносит в ритуальную жертву своих граждан ради кредитов МВФ.