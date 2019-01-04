«Неуправляемая проблема» — американские сенаторы об Украине

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Во время встречи группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций американские политики выступили с резкой критикой политики Украины.

Фото: www.globallookpress.com

В Соединенных Штатах назвали Украину «неуправляемой проблемой для США и Евросоюза». Об этом сообщает RT. По информации издания, так высказались американские сенаторы, которые провели встречу с представителями некоторых украинских общественных организаций.

— Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза, — пишет издание International Policy Digest со ссылкой на слова одного из сенаторов.

В публикации также говорится, что лидер Незалежной Петр Порошенко «взял курс на преследование» своих политических соперников, в это же время суды в стране находятся под контролем политиков и олигархов и не являются независимыми.

Также американские сенаторы обратили внимание на рост радикальных настроений и агрессии в обществе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Украина приносит в ритуальную жертву своих граждан ради кредитов МВФ.

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