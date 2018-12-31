Эксперт: Украина приносит в ритуальную жертву своих граждан ради кредитов МВФ

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Путь, который избрал киевский режим, выстлан потерянными жизнями и благосостоянием украинцев.

Фото: www.globallookpress.com

Киев в погоне за очередным кредитом Международного валютного фонда (МВФ) уже давно не обращает никакого внимания на нужды своего населения. Так директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал высказывания депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украина жертвует здоровьем своих граждан ради очередного транша МВФ.

— Украина не первый раз жертвует своей экономикой, здоровьем граждан и собственной промышленностью ради кредитов МВФ и вхождения, как они думают, в европейскую семью. Конечно, там их никто сильно не ждет, но жертвы все равно приносятся, скорее уже ритуальные— приводит слова Солонникова RT.

По его словам, путь, который избрал киевский режим, «выстлан потерянными потребностями, жизнями и благосостоянием украинцев».

Солонников также объяснил, почему Киев с таким рьяным упорством стремится заполучить кредиты МВФ. Дело в том, что, если бы их не было, вероятнее всего в феврале — марте в стране произошел бы дефолт. А транши от международной организации позволяют выплачивать более старые долги.

— Все это — оттягивание неизбежного— подытожил эксперт.

В декабре Пятый канал сообщал, что МВФ одобрил Украине кредит в 3,9 миллиарда долларов. После этого украинский политик Юлия Тимошенко заявила, что треть жителей страны живет за чертой бедности, а больше половины имеют доход ниже среднего, и очередной транш МВФ загонит страну в долговую кабалу.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что не стоит забывать о своевременном выполнении обязательств перед МВФ.

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