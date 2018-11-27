Связавший себя узами брака с «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V, недавно женившийся на русской красавице «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной, отрекся от престола. О решении правителя королевский дворец сообщил в воскресенье, 6 января.

В сообщении, распространенном от имени королевского дворца, причины такого решения не упоминаются. Отмечается только, что Мухаммад V «направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами». Также документ передает слова глубокой благодарности Его Величества членам Совета правителей, в который входят наследные султаны государства.

Именно Совет принял в 2016 году решение о том, что престол должен занять именно Мухаммад V. Решением наследных султанов он был посажен царствовать сроком на пять лет, однако принял решение отойти от власти досрочно.

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