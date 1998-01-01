Руководство МХТ заступилось за Игоря Верника

МХТ имени Чехова опубликовал на своем официальном сайте послание в защиту Игоря Верника, который был оштрафован ГИБДД на 500 рублей за проезд по пешеходной зоне. В тексте рассказывается, почему актер проехал по Камергерскому переулку вопреки правилам.

По мнению авторов заявления, Верник был вынужден нарушить ПДД. Въезд с Камергерского переулка — главный путь в театр для автомобилей работников, фур с декорациями и прочего спецтранспорта. Однако, в 1998 году Камергерский переулок стал пешеходным, а несколько лет назад на нем была ликвидирована парковка, принадлежавшая театру. Также пешеходная зона была продлена до Тверской улицы, так что актерам и другим сотрудникам театра с личным транспортом приходилось нарушать правила по дороге на работу в МХТ.

— В этих обстоятельствах обвинять Игоря Верника — неправильно и несправедливо. Он законопослушный гражданин, ставший заложником административных нестыковок и недоработок , — говорится в заявлении.

Руководство театра в своем обращении также пообещало заняться решением вопроса с пешеходной зоной в Камергерском переулке после новогодних праздников.

3 января Игорь Верник на своем Range Rover направлялся в МХТ имени Чехова на спектакль «№ 13D». Он проехал на внедорожнике по пешеходной зоне в Камергерском переулке, за что был оштрафован.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий актера по поводу случившегося.