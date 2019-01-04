Игорь Верник прокомментировал видео проезда по пешеходной зоне в центре Москвы

Актер Игорь Верник прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором он проезжает на своем люксовом Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в Москве. Он заявил, что этим путем подъезжают к театру все актеры и сотрудники МХТ имени Чехова, и на это есть официальное разрешение.

— Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль «№ 13 D» на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение, — цитирует Верника РИА Новости.

Актер также назвал «бредом» сообщения, что он ехал с охраной.

— Никакой охраны у меня нет, — подчеркнул он.

Инцидент также прокомментировали и в театре, где трудится актер. Пресс-атташе МХТ имени Чехова Мария Малкина пояснила, что все работники учреждения искусств имеют официальное разрешение на проезд по указанной пешеходной зоне.

— В связи с тем, что МХТ имени Чехова находится в самом центре города, в пешеходной зоне, театр имеет официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра, а также для провоза декораций. Разрешение оформлено в Департаменте транспорта Москвы, — рассказала Мария Малкина.

Между тем РЕН.ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве сообщает, что по факту движения машины по пешеходной зоне возбуждено административное расследование, а владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений.

Ранее Пятый канал сообщал, что телеканал «Москва 24» опубликовал снятое очевидцами видео, на котором Range Rover в сопровождении охраны пытается проехать сквозь толпу пешеходов. За кадром мужской голос произносит: «Пропустите, Верник едет!»