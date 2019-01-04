Игорь Верник прокомментировал видео проезда по пешеходной зоне в центре Москвы

Актер Игорь Верник прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором он проезжает на своем люксовом Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в Москве. Он заявил, что этим путем подъезжают к театру все актеры и сотрудники МХТ имени Чехова, и на это есть официальное разрешение.
Актер также назвал «бредом» сообщения, что он ехал с охраной.
— Никакой охраны у меня нет, — подчеркнул он.
Инцидент также прокомментировали и в театре, где трудится актер. Пресс-атташе МХТ имени Чехова Мария Малкина пояснила, что все работники учреждения искусств имеют официальное разрешение на проезд по указанной пешеходной зоне.
Между тем РЕН.ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве сообщает, что по факту движения машины по пешеходной зоне возбуждено административное расследование, а владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений.
Ранее Пятый канал сообщал, что телеканал «Москва 24» опубликовал снятое очевидцами видео, на котором Range Rover в сопровождении охраны пытается проехать сквозь толпу пешеходов. За кадром мужской голос произносит: «Пропустите, Верник едет!»