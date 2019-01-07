Туристов заставят платить за выезд из Японии

, 4:59 24

В стране Восходящего Солнца начали взимать дополнительный налог с каждого, кто покидает государство морем или самолетом.

Фото: www.globallookpress.com

Япония ввела новый налог — с понедельника, 7 января, каждый турист, покидающий страну на корабле или самолете будет обязан заплатить тысячу йен, что примерно равно десяти долларам. За счет этого правительство планирует солидно пополнить бюджет, сообщает РЕН ТВ.

Новый налог не будет касаться экипажей судов и самолетов, детей до двух лет, депортируемых лиц, а также тех, кто попал в японские порты вынужденно — например, из-за плохой погоды. От уплаты налога также освобождаются дипломаты, пассажиры правительственных и транзитных рейсов.

Японские власти предполагают, что к 2020 году страну в среднем будут посещать 40 миллионов туристов ежегодно и новый налог принесет значительный доход. При этом он покроет пробел в бюджете, который возник из-за бесплатных виз, выдаваемых Японией. В 2020 году в Токио пройдут Летние Олимпийские игры, что также привлечет туристов.

Ранее Пятый канал рассказывал о повышении ставки НДС в России.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:34
Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию
5:18
Старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель
5:01
Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри
4:59
Туристов заставят платить за выезд из Японии
4:40
Российский боевик «Т-34» за неделю проката собрал 1 миллиард рублей
4:14
Руководство МХТ заступилось за Игоря Верника
3:57
Юлия Чичерина приютила петербургского кота — фото
3:29
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
3:15
Сноубордистов, заблудившихся на Эльбрусе, доставили на базу МЧС — видео
3:07
В сети появились первые рендеры нового iPhone — фото
3:01
Британские власти заявили, что им известны все детали покушения на Скрипалей
2:50
Фанар, дары приносящий: что ждет Украину после томоса?
2:04
Умерла участница 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
1:56
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору Петербурга икону
1:38
Космонавт Олег Кононенко планирует сеанс связи с Землей на Рождество
1:19
Экс-чемпион Франции по боксу напал на полицейских вместе с «желтыми жилетами»
1:08
«Вам письмо»: Женщин Саудовской Аравии оповестят о разводе с помощью СМС
0:51
Умер бывший глава Пентагона
0:29
Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января
0:10
«Самбурская вообще без сердца» — Экс-возлюбленная Головина впервые высказалась

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама