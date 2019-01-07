Туристов заставят платить за выезд из Японии

Япония ввела новый налог — с понедельника, 7 января, каждый турист, покидающий страну на корабле или самолете будет обязан заплатить тысячу йен, что примерно равно десяти долларам. За счет этого правительство планирует солидно пополнить бюджет, сообщает РЕН ТВ.

Новый налог не будет касаться экипажей судов и самолетов, детей до двух лет, депортируемых лиц, а также тех, кто попал в японские порты вынужденно — например, из-за плохой погоды. От уплаты налога также освобождаются дипломаты, пассажиры правительственных и транзитных рейсов.

Японские власти предполагают, что к 2020 году страну в среднем будут посещать 40 миллионов туристов ежегодно и новый налог принесет значительный доход. При этом он покроет пробел в бюджете, который возник из-за бесплатных виз, выдаваемых Японией. В 2020 году в Токио пройдут Летние Олимпийские игры, что также привлечет туристов.

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