Ставка НДС в России выросла с 1 января 2019 года до 20%

Ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов. Стоит принять во внимание, что все льготы по налогу продолжают действовать в прежнем объеме. Размер страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды также остался также на прежнем уровне.

Пониженная ставка НДС в 10 процентов сохраняется для товаров социального назначения, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

До 2025 года нулевая ставка налога на добавленную стоимость действует для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Речь идет о таких направлениях, как Крым и Севастополь, регионы Дальневосточного федерального округа и Калининградская область.

Также сохранился размер взноса на обязательное пенсионное страхование — он составляет 22 процента. Так называемый «хвост» — ставка взноса на зарплаты сверх установленной предельной величины — остался на уровне 10 процентов.

Повышение НДС позволит ежегодно обеспечивать поступление в бюджет дополнительных сборов: 633,5 миллиарда рублей в 2019 году, 678 и 728 миллиардов рублей в 2020 и 2021 годах соответственно, сообщает Rg.ru.

Ранее Пятый канал сообщил, что Турция ввела налог на туристов.