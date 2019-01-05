Перед смертью Дария Воскобоева поделилась секретом общения с ангелом-хранителем

Незадолго до смерти экстрасенс Дария Воскобоева поделилась с пользователями соцсетей секретом общения со своим ангелом-хранителем. Пост был опубликован на странице девушки в Instagram предположительно всего за несколько часов до того, как ее не стало.

В своей последней публикации Дария рассказывала о «часах ангела» — времени, когда «человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку».

— Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей, — написала экстрасенс.

К публикации Воскобоева прикрепила расписание на ближайшие дни с указанием тех самых «часов ангела» в каждый из них. Также ясновидящая рассказала, о чем в какой день лучше всего говорить со своим хранителем.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в воскресенье, 6 января, умерла Дария Воскобоева — участница 17 сезона «Битвы экстрасенсов».