Перед смертью Дария Воскобоева поделилась секретом общения с ангелом-хранителем

Незадолго до смерти экстрасенс Дария Воскобоева поделилась с пользователями соцсетей секретом общения со своим ангелом-хранителем. Пост был опубликован на странице девушки в Instagram предположительно всего за несколько часов до того, как ее не стало.
В своей последней публикации Дария рассказывала о «часах ангела» — времени, когда «человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку».
— Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей, — написала экстрасенс.
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Знали ли вы что-нибудь о часах ангела? Часы ангела 👼— это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей. . 😇6 января: попросите у ангела послать вам знак, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Пообщайтесь с ним с 18:10 до 18:55. . 😇7 января: попросите у ангела помощи в преодолении проблем, касающихся общения с родными и близкими. Поделитесь своими проблемами с 22:05 до 22:45. . 😇8 января: с 12:15 до 13:02 попросите у своего хранителя позаботиться о ваших детях, чтобы им не угрожали неприятности. . 😇9 января: с 20:00 до 21:00 поговорите с ангелом, расскажите ему о своих планах и попросите поддержки в делах, на работе или учебе. . 😇10 января: в четверг пообщайтесь с ангелом с 11:15 до 12:10. Попросите у него помощи в принятии ответственного решения. Желаю вам всего самого хорошего в новом году, дорогие :). . . #ДарияВоскобоева #таро #магия #новыйгод #рождество #6января #таро #картытаро
К публикации Воскобоева прикрепила расписание на ближайшие дни с указанием тех самых «часов ангела» в каждый из них. Также ясновидящая рассказала, о чем в какой день лучше всего говорить со своим хранителем.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в воскресенье, 6 января, умерла Дария Воскобоева — участница 17 сезона «Битвы экстрасенсов».