Перед смертью Дария Воскобоева поделилась секретом общения с ангелом-хранителем

Знали ли вы что-нибудь о часах ангела? Часы ангела 👼— это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей. . 😇6 января: попросите у ангела послать вам знак, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Пообщайтесь с ним с 18:10 до 18:55. . 😇7 января: попросите у ангела помощи в преодолении проблем, касающихся общения с родными и близкими. Поделитесь своими проблемами с 22:05 до 22:45. . 😇8 января: с 12:15 до 13:02 попросите у своего хранителя позаботиться о ваших детях, чтобы им не угрожали неприятности. . 😇9 января: с 20:00 до 21:00 поговорите с ангелом, расскажите ему о своих планах и попросите поддержки в делах, на работе или учебе. . 😇10 января: в четверг пообщайтесь с ангелом с 11:15 до 12:10. Попросите у него помощи в принятии ответственного решения. Желаю вам всего самого хорошего в новом году, дорогие :). . . #ДарияВоскобоева #таро #магия #новыйгод #рождество #6января #таро #картытаро