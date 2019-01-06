Умерла участница 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Участница 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла в воскресенье, 6 января, сообщает телеканал «360». Информацию о случившемся подтвердил напарник Воскобоевой по шоу, Антон Мамон. В своем Instagram Мамон выложил совместное фото с Дарией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Мамон (@antonfeliz) 6 Янв 2019 в 1:29 PST

— Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука, — гласит подпись к фотографии.

Подробностей о причине смерти родственники Воскобоевой решили не разглашать. По неподтвержденным данным, девушка долгое время болела. Дария Воскобоева была участницей 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», также она снималась в шоу «Дневник экстрасенса».

Ранее Пятый канал публиковал прогноз на 2019 год от другого участника «Битвы экстрасенсов», Михаила Филоненко.