Умерла участница 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Участница 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла в воскресенье, 6 января, сообщает телеканал «360». Информацию о случившемся подтвердил напарник Воскобоевой по шоу, Антон Мамон. В своем Instagram Мамон выложил совместное фото с Дарией.
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Подробностей о причине смерти родственники Воскобоевой решили не разглашать. По неподтвержденным данным, девушка долгое время болела. Дария Воскобоева была участницей 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», также она снималась в шоу «Дневник экстрасенса».
Ранее Пятый канал публиковал прогноз на 2019 год от другого участника «Битвы экстрасенсов», Михаила Филоненко.