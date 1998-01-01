В Казани соседка помощника прокурора обвинила его в стрельбе из окна по воронам

Помощник прокурора Советского района Казани Андрей Балеев прокомментировал Пятому каналу появившуюся в СМИ информацию о том, что 2 января он якобы вел прицельный огонь из ружья из своего окна по птицам над детской площадкой возле своего дома. В этом его обвинила соседка по подъезду.

— Женщина против меня зуб точит. Она в свое время некие документы подделала, и по этому поводу проводится прокуратурой проверка. Если вы читали, то она сама говорит, что она не знала, откуда стреляют. Я информацией не владею, но я дал объяснения прокуратуре республики, — отметил он.

Он добавил, что в настоящее время материалы в ведомстве собираются.

— Это все официально в прокуратуре республики. Меня не было дома 2 января. Что я, сумасшедший что ли стрелять в городе? — сказал Балеев.

Ранее казанские СМИ сообщили, что жительница одного из домов в Советском районе столицы Татарстана обвинила помощника прокурора в стрельбе из окна по птицам 2 января, в результате чего во дворе у детской площадки были обнаружены несколько застреленных ворон.

Ранее Пятый канал сообщал, как в Челябинске мужчина со своего балкона из пневматического оружия вел стрельбу по детям и был задержан.