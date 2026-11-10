Деньги утекают в чашку: во сколько россиянам обходится кофе по утрам

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Эксперты посчитали, сколько будет стоить утренняяя трапеза в регионах, если заменить напиток.

Сколько стоит заменить чай на кофе расходы на завтрак растут

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Замена чая на кофе увеличивает траты на домашние завтраки до 670 рублей в месяц

Замена чай на натуральный кофе в утреннем рационе заметно сказывается на бюджете — такая привычка способна увеличить месячные траты на домашние завтраки на 467-670 рублей. Об этом говорится в «Индексе завтрака от Life.ru, основанного на статистике Росстата.

Исследователи сравнили стоимость стандартного завтрака с двумя яйцами, молоком, сливочным маслом и пшеничным хлебом. Изменился только напиток: вместо двух граммов черного байхового чая учитывали десять граммов кофе.

Цены на напиток заметно разнятся по регионам, что влияет на семейный бюджет. Если пить по утрам кофе, расходы заметно вырастут. В Москве такой выбор добавит к ежемесячным тратам 532 рубля, в Тыве — около 544 рублей, а в Тюменской области может дойти до 670 рублей.

При этом эксперты подчеркнули, что напиток не так сильно бьет по кошельку, как кажется. Основную долю стоимости завтрака составляют обычные продукты — яйца, хлеб, молоко и масло. Именно из-за разной стоимости товаров утренняя трапеза в одних регионах выходит заметно дороже, чем в других.

Экономист Петр Щербаченко отметил, что разница в 17-18 рублей на одном завтраке кажется совсем небольшой. Но если считать каждый день, то за месяц может набежать ощутимая сумма, сравнимая с платой за мобильную связь и подписку на онлайн-кинотеатр.

Однако кофе по утрам отлично подойдет для тех, кто не страдает язвой и другими недугами, а также не имеет камней в желчном пузыре. Вопреки распространенному мнению о том, что напиток мешает усвоению витаминов из пищи, кофеин способствует выработке гормонов, которые уменьшают желчный пузырь и сокращают жир в клетках печени.

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