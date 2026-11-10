Ударные беспилотники «Востока» уничтожили позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 37 0

Разветвленную систему укреплений в лесополосах обнаружили операторы разведывательных беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ударные беспилотники «Востока» уничтожили позиции ВСУ

Разведывательные дроны группировки войск «Восток» обнаружили в лесополосах разветвленную систему укреплений ВСУ, включавшую наблюдательные посты, блиндажи и места размещения личного состава. Об этом сообщили в Минобороны России.

После уточнения координат по выявленным объектам отработали расчеты ударных беспилотников. Операторы последовательно поразили наблюдательные посты, укрепленные укрытия и места сосредоточения украинских военнослужащих.

Часть дронов направляли непосредственно в блиндажи и оборудованные позиции. Отдельные удары нанесли по укрытиям, которые, по данным ведомства, использовались для размещения резервов и наблюдения за передовыми участками.

В результате атаки были уничтожены несколько элементов оборонительной системы ВСУ, включая опорные пункты и наблюдательные посты.

По оценке ведомства, это нарушило систему наблюдения противника и лишило его части подготовленных позиций в лесополосах Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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