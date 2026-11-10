Пол Маккартни вошел в число богатейших музыкантов мира: кто еще в тройке лидеров

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Состояние основателя The Beatles оценили примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Кто вошел в тройку самых богатых музыкантов мира 2026 года

Фото: www.globallookpress.com/Nick Iwanyshyn

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Пол Маккартни стал третьим богатейшим музыкантом в мире с состоянием $ 1,4 млрд

Один из основателей легендарной британской группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми» сэр Пол Маккартни занял третье место в рейтинге самых богатых музыкантов мира по версии журнала Forbes. Его капитал издание оценило примерно в 1,4 миллиарда долларов.

Основной источник дохода британского музыканта — издательская компания MPL Communications. Благодаря ей он сохраняет большую долю своих авторских отчислений, а также получает доход от приобретенных прав на песни десятков других музыкантов.

Кроме того, Маккартни владеет 25-процентной долей в мультимедийной корпорации Apple Corps, которую участники The Beatles основали в 1968 году. По подсчетам издания, от компании он получает более 50 миллионов долларов в год за продажи виниловых пластинок, стриминг-записей и долю в авторских правах группы.

Лидером списка Forbes стал американский рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картерс. — Прим. ред.) с состоянием более 2,8 миллиарда долларов. На втором месте — певица Тейлор Свифт, чей капитал оценивается примерно в два миллиарда.

Российские звезды тем временем готовятся к новогодним корпоративам, и их тоже ждут внушительные гонорары. В 2026 году цены на выступления популярных артистов выросли в полтора-два раза. Самые высокие ставки приходятся на 31 декабря.

Лидером по стоимости выступлений стал Григорий Лепс — по оценке продюсера Сергея Дворцова, заказчики готовы платить ему по 40 миллионов рублей за выход на сцену. Час программы Филиппа Киркорова и Сергея Жукова оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Ваня Дмитриенко, по данным Дворцова, может получить 25 миллионов рублей.

Часовая программа Полины Гагариной оценивается в 11–20 миллионов, Владимира Преснякова — около 15 миллионов. Татьяна Буланова берет скромнее — около пяти-шести миллионов за концерт. Благодаря доступным расценкам она может стать лидером так называемого новогоднего «чеса».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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