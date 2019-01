Трамп хочет во вторник обратиться к нации по вопросу безопасности южной границы

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 8 января, обратится к нации по поводу создавшейся кризисной ситуации вокруг безопасности южной границы Штатов.

Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте американского лидера.

— Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра среды по московскому времени — прим.ред.), — написал Трамп.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.