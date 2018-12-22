Трамп хочет во вторник обратиться к нации по вопросу безопасности южной границы

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О своем намерении президент США написал в Twitter.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 8 января, обратится к нации по поводу создавшейся кризисной ситуации вокруг безопасности южной границы Штатов.

Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте американского лидера.

— Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (5 утра среды по московскому времени — прим.ред.), — написал Трамп.

Как напоминает РИА Новости, ранее Трамп угрожал объявить в стране чрезвычайное положение из-за нежелания Конгресса принять бюджет. Представители Демократической партии, имеющие большинство в нижней палате парламента США, отказались принять бюджет, в который заложено около пяти миллиардов долларов на возведение пограничной преграды. Парламентарии готовы выделить на это не более 1,3 миллиарда долларов.

Между тем, по информации издания Газета.ru, минимум два телеканала пока не дали согласие на выделение эфирного времени Дональду Трампу для выступления перед американцами. Об этом написал сотрудник New York Times Майкл Гринбаум.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США заявил о желании построить на границе с Мексикой забор как у Обамы.

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