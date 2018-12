Трамп хочет установить на границе с Мексикой забор, как у Обамы

Президент США Дональд Трамп считает, что на границе Америки и Мексики нужно установить забор, подобный тому, который стоит вокруг дома у его предшественника — Барака Обамы. Об этом глава государства написал в Twitter.

— Президент Обама с супругой возвели 10-футовую стену вокруг своего поместья/участка в округе Колумбия. Я согласен — это нужно для их безопасности. Соединенным Штатам нужна такая же штука, но гораздо более масштабная , — написал Дональд Трамп.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version!