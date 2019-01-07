Видео: Ночное небо над Петербургом озарил фестиваль огня

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Рождественские гуляния в Северной столице ознаменовались грандиозным шоу на Стрелке Васильевского острова.

Фото, видео: Instagram @gubova_olya, tatiana_sssmol

Фестиваль огня стал кульминацией рождественских праздничных гуляний в Санкт-Петербурге.

Грандиозное световое шоу прошло на Стрелке Васильевского острова в понедельник, 7 января. Горожан и гостей Северной столицы порадовали свето-пиротехническим представлением на фасаде здания Биржи, 3D-маппингом и праздничным салютом. 

Зрители опубликовали яркие фотографии и видео в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Сергей Владимирович (@klimov_s)

Так закончился первый день фестиваля огня, световое шоу в городе на Неве продолжится 8 января.

Ранее Пятый канал рассказывал о фестивале ледовых скульптур «Путешествие вокруг света» в Петропавловской крепости, который посетил Владимир Путин.

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