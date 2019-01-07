Видео: Ночное небо над Петербургом озарил фестиваль огня

Фестиваль огня стал кульминацией рождественских праздничных гуляний в Санкт-Петербурге.

Грандиозное световое шоу прошло на Стрелке Васильевского острова в понедельник, 7 января. Горожан и гостей Северной столицы порадовали свето-пиротехническим представлением на фасаде здания Биржи, 3D-маппингом и праздничным салютом.

Зрители опубликовали яркие фотографии и видео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Владимирович (@klimov_s) 7 Янв 2019 в 9:55 PST

Так закончился первый день фестиваля огня, световое шоу в городе на Неве продолжится 8 января.

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