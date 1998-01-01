Видео: Путин в Петербурге вморозил монетку в ледяную копилку и загадал желание

Президент России Владимир Путин в Рождество посетил фестиваль ледовых скульптур «Путешествие вокруг света» на территории Петропавловской крепости в Петербурге.

Помимо всевозможных фигур там также установлена ледяная свинья-копилка, к которой президент приморозил монетку и, возможно, загадал желание.

Фестиваль «Путешествие вокруг света» проходит в Петербурге в новогодние праздники. Доминантой является почти восьмиметровой высоты корабль с алыми парусами. Здесь же представлены все континенты с их характерной архитектурой, флорой и фауной, а также подводный мир океанов.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как в понедельник, 7 января, Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге.