Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет американская компания Amazon в понедельник, 7 января, стала самой дорогой компанией в мире. По окончанию торгов капитализация Amazon достигла $797 миллиардов. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Таким образом, Amazon в ТОП-3 самых дорогих компаний мира потеснила лидера, компанию Microsoft (784 миллиарда долларов). Она находилась на ведущей позиции с ноября 2018 года. Замыкает тройку Apple (740 миллиардов долларов).

Издание напоминает, что еще в октябре дела у компании Amazon шли не так успешно. Тогда отец-основатель торгового интернет-гиганта Джефф Безос потерял более 19 миллиардов долларов за два дня. А все потому, что ценные бумаги Amazon подешевели сначала на 7,8%, а через два дня стали стоить меньше еще на 6,3%.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России из-за повышения НДС резко подорожала продукция Apple. В среднем старые и новые продукты американской корпорации подорожали на две-три тысячи рублей.