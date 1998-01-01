Пола Уилана, арестованного в Москве по подозрению в шпионаже, смогли посетить представители США, сообщает Интерфакс. Встреча состоялась после предварительного запроса от Соединенных Штатов.

— На сегодняшний момент Пола Уилана по запросу посетили только представители Соединенных штатов Америки. Больше американская сторона по этому вопросу к российской стороне не обращалась, — рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме американского гражданства у Уилана обнаружились паспорта Великобритании, Ирландии и Канады. Все эти страны также направили запрос на посещение Уилана.

— Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам, — пояснила Захарова.

28 декабря Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. В его отношении было возбуждено уголовное дело, Уилану грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее Пятый канал публиковал фрагмент интервью Дэвида Уилана, брата задержанного.