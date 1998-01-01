Пола Уилана, арестованного в Москве по подозрению в шпионаже, смогли посетить представители США, сообщает Интерфакс. Встреча состоялась после предварительного запроса от Соединенных Штатов.
Кроме американского гражданства у Уилана обнаружились паспорта Великобритании, Ирландии и Канады. Все эти страны также направили запрос на посещение Уилана.
28 декабря Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. В его отношении было возбуждено уголовное дело, Уилану грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее Пятый канал публиковал фрагмент интервью Дэвида Уилана, брата задержанного.