Эстонский политик раскрыла настоящий смысл скандальных плакатов в Таллине

Кристина Каллас, лидер эстонской партии «Эстония 200» объяснила, что на самом деле значат скандальные плакаты. Идея была в том, чтобы привлечь внимание к проблеме расколотого общества, передает ФАН.
Ранее, на остановках в Таллине появились плакаты на двух языках: они призывали русских и эстонцев ждать общественный транспорт отдельно друг от друга. Как выяснилось, за этой акцией стоит партия «Эстония 200». Лидер организации Кристина Каллас объяснила, что это был призыв не к дискриминации: таким образом движение пыталось привлечь внимание к расколу в обществе республики.
Политик также объяснила, что не хотела никого оскорблять акцией «Эстонии 200». В конечном итоге, партия Каллас добивается объединения наций Эстонии.
Ранее Пятый канал публиковал слова президента Эстонии о том, что переход к обучению в школах на эстонском решен «по умолчанию».