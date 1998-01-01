Эстонский политик раскрыла настоящий смысл скандальных плакатов в Таллине

Кристина Каллас, лидер эстонской партии «Эстония 200» объяснила, что на самом деле значат скандальные плакаты. Идея была в том, чтобы привлечь внимание к проблеме расколотого общества, передает ФАН.

Ранее, на остановках в Таллине появились плакаты на двух языках: они призывали русских и эстонцев ждать общественный транспорт отдельно друг от друга. Как выяснилось, за этой акцией стоит партия «Эстония 200». Лидер организации Кристина Каллас объяснила, что это был призыв не к дискриминации: таким образом движение пыталось привлечь внимание к расколу в обществе республики.

— Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть, — сказала Каллас журналистам.

Политик также объяснила, что не хотела никого оскорблять акцией «Эстонии 200». В конечном итоге, партия Каллас добивается объединения наций Эстонии.

Ранее Пятый канал публиковал слова президента Эстонии о том, что переход к обучению в школах на эстонском решен «по умолчанию».