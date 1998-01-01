Боярская впервые после рождения второго сына вышла в свет

Актриса Елизавета Боярская появилась на публике впервые после рождения второго сына в начале декабря. Молодая мама посетила в Петербурге новогоднее цирковое шоу «Небылица» Большого московского цирка под руководством братьев Запашных.

Она разместила в Instagram фотографию эпизода представления, когда на сцене стоит избушка на курьих ножках и, по всей видимости, Баба Яга.

По ее словам, всем зрителям — и детям, и родителям — очень понравилось представление.

Instagram @lizavetabo

— Спасибо большое за приглашение на «Небылицу»! Дети в восторге, родители в счастье! Приезжайте к нам еще! С Рождеством! — подписала снимок актриса.

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — это сказочный блокбастер на основе русских народных сказок.

Как рассказал Пятому каналу представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный, цирк — это искусство прямого эфира, и ни одного зверя в принципе невозможно заставить делать то, к чему он не имеет склонности. Он пояснил, что опытный дрессировщик сначала присматривается к своему подопечному, отмечает то, что он любит делать больше всего, и затем придумывает трюки на основе его любимых игр.